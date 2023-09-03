Москва, 3 сентября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Эксплуатация беспилотников в России сопряжена с рядом рисков, основными из которых являются недостаточный уровень обеспечения безопасности и неприятие со стороны общества, заявил 3 сентября генеральный директор научно-исследовательского центра «Аэроскрипт» Владислав Шифрин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня в части эксплуатации беспилотников существует четыре основных риска: недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, недостаточная эффективность и неприятие обществом. Работа по минимизации рисков в настоящее время ведется посредством эксплуатационных ограничений дронов», — сказал эксперт в комментарии для РИА Новости.

Речь идёт о таких мерах, как ограничение интенсивности полётов, сложности их движения, типов используемых беспилотных воздушных систем, пояснил Шифрин. За счёт управления рисками их можно снизить до приемлемого уровня, отметил эксперт, рассказав о ведущейся работе по созданию специализированной системы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. На заседании коллегии Минобороны в том же месяце президент заявил, что Вооружённые силы России должны активно использовать беспилотные летательные аппараты.

В апреле 2023 года Владимир Путин отметил, что в образовательные программы, в том числе для школьников, нужно включить курсы управления беспилотниками. Он также заявил, что обладать навыками по управлению дронами необходимо и агрономам, энергетикам, строителям и транспортникам. 1 сентября во время открытого урока «Разговор о важном» президент заявил, что России может не хватить даже миллиона специалистов по беспилотникам, так как отрасль быстро развивается.