Москва, 3 сентября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Решившего бросить пить алкоголика в первые дни трезвой жизни будут беспокоить головная боль, тошнота, дрожание рук и другие симптомы, но уже через пять суток он начнёт приходить в себя. Об этом заявил врач-хирург Александр Умнов в интервью порталу «Доктор Питер».

Petrov Sergey/Global Look Press

«В первые дни трезвой жизни алкоголику, решившему бросить пить, очень плохо. Его беспокоит сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетённость. Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна», — сказал Умнов.

Он добавил, что человека в этот период раздражают любые звуки, снятся кошмары, на третий-четвёртый день есть риск развития белой горячки. Но примерно на пятые сутки человек начинает приходить в себя. Ему становится лучше, появляется аппетит, отметил врач.

Уже через две недели восстанавливаются когнитивные функции человека, разум становится яснее, перестаёт болеть голова, налаживается работа сердца, нормализуется давление.

«Примерно через месяц головной мозг полностью очищается от этанола и продуктов его распада, уходят отёки», — рассказал врач.

Примерно через два месяца иммунитет приходит в порядок, спустя полгода возвращается способность к самокритике. Через год восстанавливаются внутренние органы, рассказал Умнов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян сообщил, что некоторые симптомы, например тяжёлый утренний кашель или долгая диарея, сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем, вплоть до угрозы быстрой смерти. По его словам, многие люди перенесли тяжёлую форму коронавирусной инфекции, поэтому нельзя исключать такой побочный эффект, как появление тромбов, с этим связан риск мгновенной смерти.