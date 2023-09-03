Москва, 3 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Два батальона ВСУ госпитализировали в Харькове из-за вспышки «болезни легионеров» — легионеллеза, сообщает издание «Украина. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что инфекционное заболевание обнаружили в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, принимающей участие в боях на купянском направлении.

Командование бригады пыталось скрыть факт эпидемии, однако позже выяснилось, что в ночь на 3 сентября два батальона 14-й отдельной механизированной бригады доставили в инфекционные отделения больниц Харькова. Речь может идти примерно о 1000 военных.

Как сообщало ИА Регнум, вспышку заболевания зафиксировали несколько недель назад в польском Жешуве, возле границы с Украиной. Затем болезнь распространилась на другие регионы Польши.

В Роспотребнадзоре исключили риски завоза «болезни легионеров». Российские специалисты контролируют ситуацию в пунктах на государственной границе.

Легионеллёз ― сравнительно редкое и тяжёлое инфекционное заболевание. Оно протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.