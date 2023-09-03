Париж, 3 сентября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Правительство Франции в рамках нового плана по борьбе с табачной зависимостью намеревается ввести полный запрет на одноразовые электронные сигареты, заявила 3 сентября премьер-министр страны Элизабет Борн.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введён запрет на одноразовые электронные сигареты, известные под названием puffё», — сказала она в эфире телеканала RTL.

Некоторые из электронных сигарет, в том числе одноразовых, не содержат никотина, но тем не менее могут способствовать формированию привычки с последующим переходом на «полноценное» курение, пояснила премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Закон также запрещает предлагать такие товары на выставках, ярмарках, в мобильных киосках, с использованием автоматов или дистанционным способом, вейпы можно продавать только в розничных магазинах без открытой выкладки.

В июле 2023 года о предстоящем полном запрете вейпов заявили в парламенте Казахстана. Аналогичное решение должно быть принято и в России, это внесёт большой вклад в сбережение здоровья нации, отмечал депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

Пар электронной сигареты содержит вредные вещества, в том числе канцерогены, которые негативно влияют как на курильщика, так и на окружающих его людей, поэтому заверения производителей вейпов о безопасности их продукции не соответствуют действительности, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум врач-пульмонолог Иван Тарасенко.