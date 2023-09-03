Тюмень, 3 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В Тюмени в дорожно-транспортном происшествии пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Кадр из видео

«12 человек, в том числе шестеро детей, сегодня ночью пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, водитель «Тойоты» не пропустил «Опель», выезжая со второстепенной дороги.

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В результате лёгкие повреждения получили ехавшие в «Тойоте» супруги и их четыре дочери — четырёх, двенадцати лет и семилетние двойняшки. В «Опеле» пострадали четверо взрослых и два мальчика девяти и шести лет.

В ведомстве добавили, что все дети перевозились с учётом требований безопасности. Никого из пострадавших не госпитализировали.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Самарской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей погиб один человек, ещё двое пострадали. Водитель ВАЗ-21 093 выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi Lancer. После этого отечественная легковушка столкнулась с Renault Logan. В результате водитель автомобиля ВАЗ-21 093 скончался на месте ДТП. Водитель и пассажир Renault были госпитализированы.