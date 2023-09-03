Москва, 3 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) пресекают любые попытки украинских диверсантов подойти к Артёмовску, заявили 3 сентября в российском Минобороны.

РИА Новости

Как рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным «Вассо», украинские ДРГ пытаются проскользнуть, чтобы попасть в соседние с Артёмовском посёлки.

По данным российского военного ведомства, разведчики используют различные приборы оптической разведки и БПЛА и выявляют противника ещё на подступах к Артёмовску. Совместно с артиллеристами ВДВ они уничтожают технику и живую силу, применяя также противотанковые управляемые ракеты и миномёты.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе населённого пункта Делеевка. Он находится примерно в 15 км южнее Артёмовска.

Кроме того, украинские ВВС потеряли на артёмовском направлении 29 августа сразу шесть лётчиков из 18-й отдельной бригады армейской авиации.

Ранее отставной американский офицер Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в сражениях за Артёмовск и Соледар погибли лучшие части ВСУ, что значительно снизило импульс контрнаступления украинской армии.