Москва, 3 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Две атаки украинских сил отражены российскими войсками за минувшие сутки на краснолиманском направлении. Об этом сообщил 3 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр», авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ у села Григоровка в ДНР и у посёлка Кузьмино в ЛНР.

Поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ нанесено в окрестностях Ямполовки и Торского в ДНР и возле Кузьмино и Червоной Дибровы в ЛНР.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два пикапа», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, у посёлка Червоная Диброва уничтожен украинский пункт управления БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Конашенков проинформировал об отражении ВС России на краснолиманском направлении двух атак украинских штурмовых групп. Это произошло у Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). За сутки на этом направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих противника и шесть единиц техники.