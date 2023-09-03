Челябинск, 3 сентября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту совершения подростками противоправных действий в Челябинской области. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в социальных сетях была опубликована информация о совершении подростками противоправных действий около Вечного огня в парке Победы города Чебаркуля Челябинской области.

Отмечается, что по данному факту в Челябинской области следователи проводят проверку.

Уточняется, что Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по региону Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе данных проверочных мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники полиции возбудили уголовное дело против приехавшего в Волгоград мужчины, прикурившего от Вечного огня. В ночь на 6 июля подозреваемый прикурил сигарету от Вечного огня у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда, после чего его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

4 апреля полицейские задержали нетрезвого мужчину, осквернившего Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде. Утром 2 апреля мужчина также прикурил сигарету от Вечного огня у братской могилы.