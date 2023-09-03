Рим, 3 сентября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Власти Италии не меняют линии по ситуации по Украине, поставки вооружений Киеву должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта. Об этом заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия Киеву

«Есть две линии, которые должны идти параллельно: помощь, в том числе военная, Украине и непрекращающаяся работа по остановке конфликта», — сказал он в интервью газете la Stampa.

Вместе с тем, по его словам, на последней встрече министров обороны стран ЕС у него «создалось впечатление», что «мы еще далеки от мирного решения».

«Проблема в том, что сказать «такова ситуация, давайте на этом остановимся» невозможно, необходимо восстановить ту Украину, которая существовала», — сказал он, добавив, что первый шаг к урегулированию должна сделать Москва.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не рассматривает никакие другие предложения по урегулированию украинского конфликта, кроме так называемого мирного плана Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.