Москва, 3 сентября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 3 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Отмечается, что около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объектам в России.

«Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия за сутки сбросила с беспилотников семь взрывных устройств на расположенные в регионе населённые пункты. Снаряды были сброшены в Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах.

2 сентября Гладков проинформировал, что в результате обстрела Валуйского округа со стороны ВСУ получили повреждения 29 домов и четыре автомобиля, также было нарушено электро− и газоснабжение посёлка Уразово.