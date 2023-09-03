Белгород, 3 сентября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В результате обстрела посёлка Уразово в Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждения получили четыре частных дома и легковой автомобиль, сообщил 3 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет», — написал он.

Он уточнил, что на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее он информировал, что украинская армия за сутки сбросила с беспилотников семь взрывных устройств на населённые пункты, расположенные в Белгородской области.

По его сведениям, в результате обстрела 2 сентября Валуйского района со стороны ВСУ получили повреждения 29 домов и четыре автомобиля, также было нарушено электро− и газоснабжение посёлка Уразово. Он также отметил, что продолжаются работы по восстановлению оптоволоконного интернета в посёлке.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения. Гладков сообщил, что встретился с семьёй погибшего, и ещё раз выразил соболезнования.