Владивосток, 3 сентября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Одной из причин разрушения дамбы в Уссурийске Приморского края после тайфуна в августе стало то, что шлюз на ней не был приведён в рабочее состояние в течение года. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке.

РИА Новости / Виталий Аньков Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы

«Есть дамба, только она разрушена и через нее прошла вода. Но ее кто-то проектировал, и сейчас говорят, что проектировалась она на другие отметки. Может, и на другие отметки. Но в дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние, а он не приведен в рабочее состояние. И это одна из причин разрушения дамбы», — отметил Трутнев.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы для сдерживания паводка в Уссурийске Приморского края произошёл 12 августа. Уточняется, что из-за сильных осадков произошёл перелив воды через верх дамбы, она начала постепенно разрушаться, а затем произошёл прорыв сооружения.

Согласно данным на 12 августа в Уссурийском городском округе, по данным прокуратуры Приморского края, с начала дня 11 августа выпало 117 мм осадков, при том что месячная норма для края — 120–130 мм. Город стал одним из наиболее пострадавших от ливней населённых пунктов региона. Муниципальные власти сообщили об эвакуации 200 человек из-за наводнения в ночь на 12 августа.

После сильных осадков 25 августа в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Непогода нанесла региону ущерб на сумму семь млрд рублей. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьёзный ущерб получили сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, а также социальные объекты.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Из-за тайфуна «Ханун» сильные дожди полностью охватили Владивосток, вызвав массовое затопление на дорогах, придомовых территориях. Из-за аварийного отключения без света остались более 70 тыс. человек.

Согласно данным на 26 августа, в Приморском крае после ливней возросло число подтопленных домов, за минувшие сутки рост составил почти три раза ― с 69 до 189, жильё подтопило в десяти районах края.