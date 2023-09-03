Киев, 3 сентября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Украинские солдаты жалуются на серьёзные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Об этом 3 сентября сообщает украинский портал Kyiv Independent.

«От низших чинов до командиров — им не хватает и боевого опыта. Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах, западные переводчики зачастую не владеют узконаправленной военной лексикой и не могут передавать точные команды или ответы инструкторов», — говорится в статье.

Также отмечается, что военнослужащие из разных бригад ВСУ рассказали, что в Харьковской области российская армия обладает внушительным боевым опытом и хорошо вооружена.

В публикации подчеркивается, что деморализованные украинцы постепенно перестают видеть смысл в продолжении бессмысленных сражений.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times 30 июля написала, что один из батальонов ВСУ, представителей которого обучали на Западе по методике НАТО, столкнулся с огромными потерями. От подразделения за месяц осталось только десять человек.