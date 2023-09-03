Киев, 3 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Также тревога объявлена в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь со 2 на 3 сентября воздушная тревога была объявлена также в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Позднее стало известно о мощном взрыве в Одессе ночью 3 сентября. Сообщалось о вероятной работе ПВО после объявления воздушной тревоги.

Позднее глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер уточнил, что в Одессе было попадание в припортовую инфраструктуру. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени Одесской области, где расположены военные объекты.