Село Сарманово, Татарстан, 3 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. На территории аэродрома в селе Сарманово в Татарстане 3 сентября упал мотодельтаплан, пострадал один человек, сообщили в управлении МЧС по региону.

«Утром 3 сентября поступило сообщение о падении мотодельтаплана по адресу: Сармановский муниципальный район, село Сарманово, ул. Профсоюзная, д. 21б, территория аэродрома. В результате падения мотодельтаплана пострадал мужчина 1949 года рождения», — сказано в сообщении управления.

Пострадавший был доставлен центральную районную больницу Сарманово. Предварительный диагноз — открытый перелом голени. Причины ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года в Киришском районе Ленинградской области мотодельтаплан упал на один из домов в СНТ «Берёзка». Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что 36-летний мужчина, управлявший аппаратом, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении был составлен административный протокол.

В июне 2023 года в результате падения мотодельтаплана в посёлке Совхозный Челябинской области погибли два человека. На место ЧП выехали сотрудники транспортной прокуратуры, было начато расследование причин произошедшего и организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.