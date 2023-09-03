Днепропетровск, Украина, 3 сентября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины в результате взрыва были повреждены объект инфраструктуры и линия электропередачи. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба МВД Украины.

По её данным, в регионе повреждения получили хозяйственные постройки, а также объект инфраструктуры, была оборвана линия электросетей.

Как передавало ИА Регнум, в Одесской области в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура. Ранее сообщалось о мощном взрыве в Одессе ночью 3 сентября. В Одесской области объявили воздушную тревогу. Ранее сирены включили в Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областях. Также сообщается о вероятной работе ПВО после объявления воздушной тревоги. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени, где расположены военные объекты.

В Кривом Роге на Украине также ранее произошли взрывы. 22 августа Вилкул заявил, что в Кривом Роге повреждена энергетическая инфраструктура. Он добавил, что многие системы перешли на снабжение от генераторов, частично обесточенными оказались несколько улиц и линий электротранспорта.