Стокгольм, 3 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение баз НАТО после вступления страны в альянс. Об этом 3 сентября заявил лидер партии Йохан Персон в эфире Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

По его словам, это способ укрепить безопасность шведского народа. «Я думаю, должно быть ясно, что это способ укрепить безопасность шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять очень серьёзную угрозу для Швеции», — сказал он.

Персон также выступил за сохранения присутствия сил НАТО на территории страны в мирное время. Он мотивировал свои слова тем, что «свободу нужно защищать».

Как передавало ИА Регнум, 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. 5 июля 2022 года руководство НАТО подписало протокол о вступлении этих стран в указанный военный блок.

4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. При этом для Швеции процесс усложнился протестами в Стокгольме против политики Турции и акциями по осквернению Корана.

Анкара на этом фоне выступила против членства шведской стороны в НАТО. 11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что турецкий лидер пообещал ускорить процесс передачи в свой парламент заявки Стокгольма на членство в указанном военном блоке.