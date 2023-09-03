Москва, 3 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года на контрактную службу в Вооружённые силы РФ поступили около 280 тысяч человек, сообщил 3 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооружённых сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — сказал Медведев в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Часть граждан, которые в этот период подписали контракты с Министерством обороны, ранее пребывали в запасе, другие являются добровольцами, отметил заместитель председателя Совбеза.

В начале августа 2023 года Медведев заявил, что на службу по контракту в ВС РФ с начала 2023 года принято более 231 тысячи человек. В июне темпы набора контрактников увеличились, средний показатель составлял 1400 человек в день, отметил он.

Систему отбора на службу по контракту в рядах Вооружённых сил России удалось успешно адаптировать к условиям специальной военной операции, отмечал Медведев в августе 2023 года. Приняты ряд решений, которые позволили повысить социальную защищённость и самих контрактников, и членов их семей, добавил он.

В частности, необходимо следить за тем, чтобы на период прохождения контрактниками военной службы за ними сохранялись их рабочие места, отметил Медведев, напомнив, что в число мер поддержки вступающих в ряды ВС РФ входят также единовременные выплаты и кредитные каникулы.

В июне 2023 года заместитель главы Минобороны Николай Панков заявил, что в России наблюдается быстрый рост числа принимаемых на контрактную службу граждан. Заметно растёт и число тех, кто хочет защищать Родину в составе добровольческих формирований, отметил Панков.