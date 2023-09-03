Москва, 3 сентября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Музыкальные фестивали «Русское лето. ZаРоссию» прошли ещё в трёх российских городах — Якутске, Омске и Барнауле. Об этом сообщили 3 августа организаторы фестивалей.

В Барнауле на площади имени Академика Сахарова 2 сентября, в День города, выступили Ольга Кормухина и группа «7Б». По словам лидера группы Ивана Демьяна, на концерте было «прекрасно, чудесно и сказочно».

«Происходила магия песен, обмен позитивной энергетикой, до мурашек», — сказал Демьян.

Ольга Кормухина подчеркнула, что во время выступления ощущала единение с людьми, что бывает не всегда. Людям сейчас особенно нужны настоящая музыка, настоящие смыслы.

«Когда ты ездишь по всей России — это заметно… Самое страшное сейчас — обломать веру людей. Дух у бойцов крепкий, главное, чтобы была поддержка тыла», — добавила Кормухина.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, для региона прошедший год был годом созиданий и свершений, достижений и побед, преодоления и борьбы. Было место радости и печали и, конечно, подвигу города-труженика и его жителей — защитников, патриотов и героев.

На фестивале также выступили мастер спорта по художественной гимнастике, победительница первого сезона проекта Dance Revolution Ева Уварова и богатыри лиги «Сильнейшая нация мира». Гостям фестиваля показали документальный фильм режиссёра Константина Зайцева «Рождество в Донецке».

В Омске на Зелёном острове выступили рок-группа «Пилот» и региональные артисты: группа «Белые медведи», кавер-группы «Black and white», «СуперGOOD» и «Стерео». Гости праздника смогли посетить интерактивную кабину Народного фронта и записать видео со словами поддержки для российских бойцов на передовой.

По словам лидера коллектива «Пилот» Ильи Кнабенгофа, в программу выступления вошли «боевые хиты» — песни о жизни народов России, об их переживаниях, красоте родной страны.

«Наш главный посыл в том, что мы стараемся призвать людей быть порядочными, хочется жить в мире, где друг другу можно доверять», — сказал Кнабенгоф.

В актовом зале педагогического универститета состоялся фестиваль «Кино на службе Отечеству». Участникам показали фильмы «Мариуполь. Голоса», «Отважные. Про любовь», «Невыдуманная история маленького города».

На площадке «Сильнейшая нация мира» состоялось шоу «Сибирское братство» с подъёмом железного бревна, перетягиванием каната, упражнениями на силу хвата и установлением рекордов России.

В Якутске хедлайнерами музыкального фестиваля стали певица Юта и группа «ПослеZавтра». Перед гостями также выступили якутские группы групп «Ойуур», «Дапсы» и «103», а также поэты, блогеры, спортсмены и художественные коллективы.

«Фестиваль очень крутой — мы были уже в шести городах, включая Якутск, и впереди у нас Магадан — и мы очень удивлены в положительном смысле природой и людьми», — заявил солист группы «ПослеZавтра» Максим Букреев.

По словам поэта и публициста Игоря Караулова, в нынешней России вдруг стали востребованы стихи о стране и её людях. Так, книгой года стал сборник «Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии». Сборник Караулова «Моя сторона истории» тоже разошёлся большим количеством экземпляров, ещё один тираж готовится для новых территорий.

На шоу лиги «Сильнейшая Нация Мира» перед зрителями выступили силачи Владимир Тарасов, Александр Шабанов, Андрей Назаров. Они сгибали арматуры о голову, надували грелки, скручивали сковородки, жонглировали гирями.

Российская танцовщица Алиса Доценко провела хореографический мастер-класс. Прошли также мастер-классы по смешанным боевым единоборствам, самбо, дзюдо, армрестлингу, шахматам, мастер-класс ДОСААФ.

Как сообщало ИА Регнум, фестивали «Русское лето. ZаРоссию» проходят в разных регионах страны. За период с 12 августа по 8 сентября популярные артисты и спортсмены выступят в 26 городах. Музыкальный фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.