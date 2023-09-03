Санкт-Петербург, 3 сентября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга возник крупный пожар площадью 800 квадратных метров. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС РФ Кадры пожара

«В ангаре размером 80×10 метров происходит горение по всей площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пожар произошёл на Пискарёвском проспекте, 125, ему присвоили второй ранг. К ликвидации возгорания привлечены 60 человек и 12 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в жилом доме в Санкт-Петербурге загорелась мансарда на площади 400 квадратных метров. К ликвидации возгорания было привлечено 64 человека и 15 единиц техники.

31 августа в Санкт-Петербурге загорелась хозяйственная постройка с бытовками на улице Школьной, 153. Происходило горение на общей площади 250 квадратных метров.