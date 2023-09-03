Москва, 3 сентября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор без согласования с руководством клуба уехал из России и прошёл медосмотр в одной из французских команд. Об этом 3 сентября сообщили журналистам в пресс-службе «Локомотива».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор

Отмечается, что Изидор после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы совершить трансфер в одну из европейских команд в случае получения предложения, которое бы устраивало все стороны.

«Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства «Локомотива» покинул территорию РФ и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошёл медосмотр в одной из команд», — сообщили в пресс-службе.

В июне сообщалось, что руководство московского «Локомотива» планирует расстаться с девятью игроками, если по ним будут хорошие предложения. В это число входил и Изидор. Тем не менее в начале сезона 2023/24 РПЛ он сыграл за «железнодорожников» четыре матча и забил один гол.