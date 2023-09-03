Сочи, Краснодарский край, 3 сентября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Сочи объявили штормовое предупреждение, 3 и 4 сентября на территории города ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщил 3 сентября Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

«По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» в период 10-11 час 03.09.2023 и до конца суток 03.09.2023, а также в течение суток 04.09.2023 на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с», — сказано в сообщении.

Синоптики также предупредили, что на реках ожидаются резкие подъемы уровня воды, возрастает риск схода селевых потоков. Кроме того, в отдельных районах существует опасность формирования смерчей над морем.

ИА Регнум ранее передавало, накануне в Москве объявляли «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, почти на всей территории России осенью и зимой температура ожидается на 1–3 градуса выше нормы. По количеству осадков осень будет с небольшим дефицитом — где-то до 10–15% в Центральной России. Зима из-за эффекта Эль-Ниньо тоже будет довольно тёплой, примерно на 2–4 градуса теплее нормы, отметил он.