Лондон, 3 сентября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Запад начнёт усиленно поставлять Киеву боеприпасы к середине 2024 года. Об этом 3 сентября написал отставной британский генерал Ричард Бэрронс в статье для газеты The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий поступят в достаточном количестве как минимум до середины 2024 года», — заявил Бэрронс.

Он добавил, что можно было бы поставлять больше из запасов, но сейчас ВСУ зависят от союзников, которые наращивают свою оборонную промышленность.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине объёмом $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. Он назвал контрнаступление ВСУ «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву.