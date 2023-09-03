Москва, 3 сентября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 на купянском направлении нанёс два авиационных удара по скоплению живой силы противника около населённых пунктов Копанки и Чернещина. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Mil.ru Су-34

Он отметил, что на этом направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс два авиационных удара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 68 отдельной егерской бригады ВСУ около населённых пунктов Чернещина и Копанки.

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила артиллерийское орудие М-777, самоходную артиллерийскую установку М-109 «Паладин», а также три миномётных расчёта около населённого пункта Свердловка и урочища Ревучее.

Уточняется, что разведывательно-ударное отделение барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило две самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства около населённых пунктов Западное и Петропавловка.

Расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два беспилотника самолётного типа «Колумба» и «Синица» около населённых пунктов Пилиповка и Софиевка. Расчёт самоходной огневой установки ЗРК «Бук» ликвидировал реактивный снаряд большой дальности РСЗО HIMARS около населённого пункта Новокраснянка.

Как передавало ИА Регнум, ранее на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны около населённого пункта Кисловка Харьковской области.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 1 сентября заявил, что за три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% военных на некоторых участках под Купянском. По его словам, на купянском направлении ВСУ вынуждены регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригадах.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области не только не удалось, но и обернулось потерей контроля ВСУ над линией обороны. 4 июня украинские войска перешли к активной фазе контрнаступления на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. В июле президент России Владимир Путин констатировал, что никаких результатов ВСУ не добились, а кураторы Киева на Западе явно разочарованы ходом операции.