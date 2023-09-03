Макеевка, ДНР, 3 сентября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. В Макеевке Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ пострадало остекленение двухэтажного дома. Об этом 3 сентября сообщил мэр города Владислав Ключаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

По его словам, обстрелу подвергся Черногвардейский район.

«В результате повреждения получил двухэтажный дом», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

На донецком направлении зафиксировали 59 обстрелов из артиллерии и РСЗО, на горловском — 15 обстрелов, на ясиноватском — 10 обстрелов, на светлодарском — два обстрела.