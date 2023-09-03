Москва, 3 сентября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Некоторые симптомы, например тяжёлый утренний кашель или долгая диарея, сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем, вплоть до угрозы быстрой смерти. Об этом хирург и онкоуролог Марк Гадзиян сообщил в своем Telegram-канале.

Phalinn Ooi Врач на операции

По словам кандидата медицинских наук, многие люди перенесли тяжёлую форму коронавирусной инфекции, поэтому нельзя исключать такой побочный эффект, как появление тромбов. С этим связан риск мгновенной смерти.

«Умирают за секунды», — сказал Гадзиян и призвал не игнорировать такой симптом, как «тревожное ощущение в груди».

Он отметил, что человек может спасти свою жизнь, если вовремя сделает анализ крови «на тромбообразование».

Врач добавил, что постоянные проблемы со стулом, утренний кашель «до задыхания» и головные боли могут указывать на последствия коронавируса, развивающуюся онкологию, аневризму аорты, опасные проблемы с сердцем и лёгкими.

Гадзиян также рассказал, что один стакан воды, выпитый перед сном, служит профилактикой инсульта и инфаркта. Кроме того, люди, которые пьют много воды и имеют здоровое сердце, намного реже страдают мочекаменной болезнью. Ещё одно полезное свойство воды перед сном — профилактика ночных судорог в ногах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее диетолог Мария Капралова посоветовала курильщикам есть гранаты, апельсины и лимоны, чтобы очистить организм от никотина. В список полезных для них она добавила добавила киви, капусту брокколи, свежую зелень и имбирь.