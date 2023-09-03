Москва, 3 сентября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. После провала контрнаступления ВСУ Киеву нужно скорее стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Киеву не удастся достичь заявленных целей.

«Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены», — пишет автор.

Единственная надежда, считает автор, это попытаться стабилизировать фронт, «выиграв время, чтобы мобилизовать новые силы, обучить их и перевооружить свои войска».

Кроме того, Соединённые Штаты продолжают идти на большие риски, начиная с решений о поставках кассетных боеприпасов, а также противотанковых снарядов с обедненным ураном, заключил Брайен.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов. Он отметил, что киевскому режиму не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни тысячи иностранных наёмников и советников.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».