Москва, 3 сентября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Россия может стать единственным местом, где не желающие воевать граждане Украины получат убежище, если западные страны согласятся помогать Киеву в депортации граждан для последующей мобилизации. Такое мнение выразил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в авторской колонке на интернет-платформе «Смотрим».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

Он обратил внимание на слова главы фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который заявил, что почти в любой стране мира, кроме России, сотрудники украинских правоохранительных органов могут сделать запросы на экстрадицию людей и доставить их на Украину.

Медведчук поинтересовался, что же делать гражданам Украины, которые не хотят воевать, не хотят быть пушечным мясом в игре за чужие интересы?

Он подчеркнул, что украинцам нужно приезжать в Россию, где их точно не выдадут, не заставят воевать за президента Украины.

«Россия сегодня — спасение для украинцев, ведь Запад давно их предал и предаст неоднократно. А Россия принимает миллионы граждан Украины, дает возможность обустроиться, начать достойную жизнь, делать карьеру и бизнес», — обратил внимание Медведчук.

По его мнению, страны Запада вполне могут поддержать украинские запросы о депортации, так как война выгодна властям этих стран, они на ней обогащаются и не могут остановиться, при этом их не интересует судьба украинских беженцев.

Украинский политик отметил, что украинская власть продолжает выталкивать граждан свой страны в Россию вместе с территориями, и у нее это неплохо получается.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы могут сделать запрос в другие страны об экстрадиции уклонистов, выехавших с территории Украины по поддельным документам. Как пояснил Арахамия, в настоящий момент нет возможности добраться до тех людей, которые выехали за границу по поддельным документам, скрываясь от мобилизации. Однако украинские власти могут обратиться с запросом об экстрадиции уклонистов в другие страны.