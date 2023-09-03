Вашингтон, 3 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Процесс деколонизации Африки представляет большую угрозу для Франции. Об этом 3 сентября заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Я считаю, что регион просыпается. Жители начинают понимать, что Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон и другие прозябают в нищете, в то время как политические и экономические элиты процветают», — сказал Риттер.

Он отметил, что происходящее в Африке представляет экзистенциальную угрозу для Франции. По его мнению, события в Габоне стали манифестацией этого процесса, который особенно больно ударил по Франции, продолжавшей доминировать над частью стран континента.

По словам Риттера, Габон для Франции был источником урана и дал ей независимость от США в сфере ядерной энергетики.

Он добавил, что будут и политические последствия, так как многие из французских политических элит достигли своего благосостояния, наживаясь на Африке.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне, который произошёл после президентских выборов. Они заявили, что результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али Бонго Ондимба помещён под домашний арест.

Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил, что Ондимбу отправили в отставку, но ему сохранили все гражданские права. Позднее он стал президентом на переходный период.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на фоне ситуации в Габоне не стоит делать обобщающих выводов о нарастании конфликтов в Африке, однако происходящее в этой стране вызывает глубокую озабоченность.