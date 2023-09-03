Москва, 3 сентября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Квартира народной артистки России Юлии Рутберг в Москве подверглась налёту неизвестных. Воры унесли с собой деньги и ценности, сообщает 3 сентября РЕН ТВ.

(сс) BorgerAlexey Рутберг Юлия Ильинична

Сын Рутберг обратился в полицию и сообщил о проникновении в квартиру на Смоленской-Сенной площади. Дверь в квартиру была взломана.

«Украли деньги и драгоценности», — сообщил собеседник издания.

По факту произошедшего проводится проверка.

Актриса театра имени Евгения Вахтангова Юлия Рутберг известна зрителям по участию в сериалах «Империя под ударом», «Орлова и Александров», «Участок», «Семейные тайны», а также по серии фильмов «Бендер».

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2022 года в Московской области ограбили вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Налётчики забрали из её особняка 100 млн рублей, которые хранились под кроватью.