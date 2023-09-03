Тегеран, 3 сентября, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Учебно-боевые самолёты российского производства Як-130 доставлены в Иран. Об этом сообщило государственное агентство IRNA.

Mil.ru Учебно-боевой самолёт Як-130

По его данным, российские самолёты Як-130 поступили на вооружение ВВС Ирана. Они будут использоваться для обучения новых пилотов, которые будут осуществлять полёты на истребителях нового поколения военно-воздушных сил республики.

Агентство уточняет, что власти пока официально не подтвердили поступление в Иран Як-130.

Как передавало ИА Регнум, ранее МИД Ирана опроверг обвинения в поставках беспилотников России. Официальный представитель МИД страны Насер Канаани заявил, что Иран не является стороной конфликта на Украине и отвергает обвинения в поставках беспилотников России. Он добавил, что Иран настаивает на политическом решении украинского конфликта, а стороны, обвиняющие Иран в поставке беспилотников в Россию, должны прекратить массовую отправку своих вооружений Украине.