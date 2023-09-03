Луганск, 3 сентября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил 20 удостоверений ветерана боевых действий в филиале фонда «Защитники Отечества» в ЛНР, говорится 3 сентября в Telegram-канале организации.

Телеграм канал: Защитники Отечества Сергей Кириенко вручил 20 удостоверений ветерана боевых действий в филиале фонда «Защитники Отечества» в ЛНР

Отмечается, что Кириенко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник выдали 20 удостоверений ветерана боевых действий в луганском филиале фонда подопечным, принимавшим участие в боевых действиях в целях защиты Донбасса с 11 мая 2014 года.

«Вручение удостоверений ветерана боевых действий защитникам Донбасса — очень важное решение президента России, восстанавливающее справедливость», — сказал Кириенко.

Он добавил, что благодаря российским военным Луганская Народная Республика и Донбасс воссоединились с Россией.

«Если бы не ваша воля и мужество, этого бы не произошло. Поэтому главное слово сегодня — «спасибо», — подчеркнул первый зампред главы администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Сергей Кириенко провёл заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». За время работы фонда в его филиалы поступило более 173 тысяч обращений. Кириенко поблагодарил команду «Защитников Отечества» за работу и отметил, что главный принцип этой работы — отношение к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным.