Москва, 3 сентября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Несколько автомобилей столкнулись на 7-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На внешней стороне 7 км МКАД (в районе развязки с Новоухтомским шоссе) произошло столкновение нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, на месте работают оперативные службы города.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября на 44-м км МКАД произошла разгерметизация ёмкости с пропаном на АЗС. В целях безопасности провели полную эвакуацию людей. Территория вокруг места происшествия была оцеплена.

26 августа на 12-м км МКАД фура на скорости влетела в две столкнувшиеся ранее легковушки. Возникли затруднения в движении по трассе в районе аварии.