Москва, 3 сентября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Сообщение о смерти актёра Алексея Янина оказалось чудовищной ошибкой, артист жив и находится в коме. Об этом его жена Дарья Янина сообщила 2 августа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из фильма «Весной расцветает любовь» Алексей Янин

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой», — написала Дарья.

Она рассказала, что Алексей находится в коме в реанимации, его состояние крайне тяжёлое.

Ранее сообщение о кончине 40-летнего актёра появилось на сайте Российского академического молодёжного театра (РАМТ). Там Янин работал с 2004 года. В 2015 году у него произошёл инсульт, после которого его здоровье не восстановилось.

Дарья Янина и её менеджер Дарья Калимбет рассказали журналистам, что о смерти Алексея семье сообщили мошенники, выдавшие себя за врачей. Дарья убедилась в том, что её муж жив, когда приехала в больницу. В медучреждении проводятся внутренние проверки, родственниками подано заявление в полицию.

«В 07:00–07:30 поступил звонок. Якобы это был представитель [НИИ] Склифосовского, старшая медсестра», — сказала Калимбет.

По словам Яниной, после появления некролога ей позвонил главный врач Института Склифосовского и сообщил, что в больнице «подняли всех на уши», начали полную проверку.

«Сегодня был такой же звонок ещё другим жертвам, [родственникам] такого же характера пациента», — добавила Дарья.

Она рассказала также, что мошенники успели позвонить всем членам семьи несколько раз и пытались «давать какие-то инструкции».

В РАМТ удалили некролог с сайта и принесли извинения за неверную информацию. Алексею Янину пожелали сил и здоровья.

«Никогда ещё писать об ошибках не было настолько радостно!» — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2015 года 32-летнему Алексею Янину внезапно стало плохо, он впал в кому из-за инсульта. В семье предположили, что это произошло из-за тяжёлого графика артиста. Янина отвезли в больницу, но операцию провели только после праздничных дней.

В сознание актёр не приходил в течение полутора лет. В 2016 году мать артиста сообщила, что он пришёл в себя, и рассказала о состоянии здоровья сына. По её словам, он мог разговаривать и собирался начать занятия на тренажёре для восстановления навыков ходьбы.

Супруга Янина в свою очередь отмечала, что из-за болезни и операции с её мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью.

Алексей Янин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он снимался в фильмах и сериалах «Клуб», «Фурцева», «Дочки-матери», «Одноклассницы», «Опережая выстрел», «Сильнее судьбы», «Судья» и других.