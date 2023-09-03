Москва, 3 сентября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Катара. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Катара в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Матч состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре и начнётся в 18:15 мск.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, игры пройдут 7 и 11 сентября в Суэце. За российскую команду, как и за команду соперника, будут играть футболисты в возрасте до 23 лет.

До этого тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на сентябрьский сбор 49 футболистов. Сбор будет проведён с 4 по 12 сентября. Тренировки пройдут на базе сборной в Новогорске, а позднее команда вылетит в Египет.