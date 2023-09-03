Рим, 3 сентября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Киев атакует Россию дронами для эскалации конфликта и ввода войск НАТО, пишет итальянское издание Il Sussidiario.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Удары преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, спровоцировать Москву на эскалацию, которая приведет к участию альянса в конфликте», — пишет издание.

В материале отмечается, что без западных войск Киев может не рассчитывать на победу. Автор утверждает, что при атаках беспилотников по территории России НАТО предоставляет только разведывательную информацию.

БПЛА, которые использует Киев, строятся на территории Украины, но при поддержке многих стран-союзников, резюмировал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 августа объекты на территории России подверглись серии атак со стороны Украины, наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российское внешнеполитическое ведомство осуждает новые террористические атаки киевских властей, нанесённые по объектам в Москве беспилотниками. Они не останутся без ответа.