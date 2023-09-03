Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Себастьяном Баэсом в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча продолжалась 2 часа и 34 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

CORNUT Даниил Медведев

Медведев 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, три ошибки на подаче и два из 12 брейков.

В третьем сете, когда Медведев проигрывал со счётом 2:5, матч был прерван из-за дождя. После этого спортсмены продолжили игру под закрытой крышей, и российский теннисист смог отыграться и выиграть партию.

В четвёртом круге Медведев сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Как сообщало ИА Регнум, во втором круге Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О’Коннеллом со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Во время матча российский теннисист поругался с болельщиками, назвав их тупыми.