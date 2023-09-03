Москва, 3 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Подавляющее большинство государств мира либо продолжили заключать сделки с Россией, либо сохранили нейтралитет. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

ИА REGNUM

Он отметил, что именно поэтому Россия и смогла сохранить свою экономику и рубль.

Экономист обратил внимание на то, что страны, которые нуждаются в финансовой поддержке, теперь могут обратиться к БРИКС, который почти так же богат, как и Запад, одновременно с этим из года в год влияние данной организации только увеличивается.

Вольф отметил, что ранее у стран был только один вариант — ехать на поклон в Вашингтон, сейчас наблюдаются перемены.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что западные страны корыстно используют свои «правила», чтобы проводить политику «колониализма в новой упаковке». По его словам, страны «золотого миллиарда» делают всё для сохранения однополярного мира, который для них выгоден.

Французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что принятие в БРИКС новых стран-членов свидетельствует об ослаблении влияния США в мире. Он уточнил, что теперь в объединение входят шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран мира.