Анкара, 3 сентября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Читатели турецкого издания Haber 7 подвергли критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что пока Крым находится в составе России, «в мире будет постоянный хаос», а также то, что Москва якобы пытается создать хаос в Африке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Один из комментаторов посоветовал президенту Украины думать о своей стране, а не об Африке.

Другой читатель напомнил лидеру киевского режима о том, что Африка избавляется от влияния Франции.

Ещё один пользователь отметил, что президент Украины превратил свою страну в хаос.

Один из комментаторов назвал Зеленского марионеткой Запада. С ним согласился другой читатель, который отметил, что Запад довёл Украину до серьёзного конфликта, чтобы финансировать свою экономику за счёт продажи оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Существующие границы он назвал «не нашими».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мнение на Западе о том, что ситуация на Украине завершится переговорами, но сначала Россию надо победить, шизофренической позицией. Ещё один важный, по его словам, аспект ― на какой основе они хотят переговоры.

Он напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо, многократно, бескомпромиссно заявляли о том, что основа переговоров ― пресловутая состоящая из десяти пунктов формула президента Украины. Кроме того, согласно видению западных стран, Россия сначала должна уйти за границы 1991 года, российской руководство ― пойти под суд, Москва ― выплатить репарации, и только после выполнения этих предварительных условий заключат мирный договор.

Ранее Лавров заявил, что стратегия американских властей по странам Африканского континента оскорбительна. Он напомнил о принятом Вашингтоном в 2022 году законе о «препятствовании злобной политике России в Африке», название которого вызвало в Африке возмущение, после чего в США пытаются придать этому документу более удобоваримое название, не изменяя его сути. Лавров отметил, что на менее чем 20 страницах американского закона Россия и Китай 10 раз называются главными препятствиями для процветания африканских стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны корыстно используют установленные ими самими «правила», чтобы проводить политику «колониализма в новой упаковке». Глава государства подчеркнул, что создания нового, более справедливого многополярного миропорядка есть непримиримые противники из числа государств «золотого миллиарда», которым выгоден однополярный мир.