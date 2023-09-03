Чита, 3 сентября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Одиннадцатилетний мальчик пропал в Читинском районе Забайкальского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 3 сентября пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Ребёнок ушёл из дома в селе Засопка накануне около 18 часов. После того, как он не вернулся домой, родители обратились к правоохранителям.

«Следователи полагают, что с учётом малолетнего возраста пропавшего мальчика, а также отсутствия причин его исчезновения, в отношении ребёнка могло быть совершено преступление», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. В поисках мальчика участвуют полицейские, добровольцы и педагоги его школы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Ростовской области искали шестилетнюю девочку, которую увёл с детской площадки 42-летний мужчина. Личность злоумышленника быстро установили, полицейские отправились к нему домой и обнаружили там ребёнка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего.