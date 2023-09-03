Самара, 3 сентября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. В Самарской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей погиб один человек, ещё двое пострадали, сообщили в региональном управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным полиции, вечером 2 сентября житель Чапаевска 1966 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21 093 со стороны Самары, на 85-м км выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением водителя 2000 года рождения.

После этого отечественная легковушка столкнулась с Renault Logan под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате водитель автомобиля ВАЗ-21 093 скончался на месте ДТП. Водитель и пассажир Renault были госпитализированы.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в автоаварию в Самаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло в центре города на Ново-Садовой улице возле ЖК «Звезда». Нападающий сборной России на своей машине Mercedes-Benz влетел в иномарку.