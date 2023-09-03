Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Порядка 280 тысяч человек поступили на контрактную службу в Вооружённые силы России с 1 января. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе поездки на Сахалин, где он провёл совещание по доукомплектованию ВС России военнослужащими по контракту. Соответствующее видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он отметил, что встречается с руководителями субъектов Федерации очно, имея в виду значимость работы по доукомплектованию Вооружённых сил военнослужащими-контрактниками.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооружённых сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек, часть из них — это лица, пребывавшие в запасе, часть из них добровольцы, иные категории», — подчеркнул Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ заявил, что службу по контракту в Вооружённых силах России нужно сделать максимально престижной, для этого принят ряд решений. Медведев добавил, что для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные, а также технологические решения.

Кроме того, он сообщил об устранении дисбаланса в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Для последних, в частности, установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы и обеспечено сохранение их рабочих мест на период прохождения службы.

В начале июля зампред Совбеза России информировал, что только за последнюю неделю контракт с ВС РФ заключили около 10 тыс. человек.

Всего с 1 января по 4 июля 2023 года ряды Вооружённых сил РФ пополнили более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе порядка 109 тыс. человек, а также другие призванные на службу по контракту категории граждан, сказал Медведев. По итогам июня темпы отбора на службу по контракту выросли до 1400 человек в день, добавил зампред СБ РФ.