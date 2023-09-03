Москва, 3 сентября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Актёр Алексей Янин находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили 3 сентября представители НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского в Москве.

Кадр из видео Алексей Янин

«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжёлое», — сообщил собеседник РИА Новости.

Днём ранее Российский академический Молодёжный театр (РАМТ), где Янин работал до тяжёлой болезни, опубликовал некролог. Отмечалось, что 40-летний артист скончался после многолетней борьбы с последствиями инсульта.

Позднее жена актёра Дарья Янина опровергла сообщение о его смерти. Она заявила, что произошла чудовищная ошибка, в действительности Алексей жив и находится в коме.

Как сообщало ИА Регнум, о кончине супруга Дарье Яниной рассказали мошенники, выдавшие себя за врачей НИИ Склифосовского. По её словам, они звонили не только ей, но и родственникам других тяжёлых пациентов. Семья актёра обратилась в полицию, в медучреждении проводится внутренняя проверка.

Янин попал в больницу из-за инсульта в мае 2015 года, когда ему было 32 года. В течение полутора лет он не приходил в сознание, затем был прикован к инвалидному креслу. По словам жены Дарьи, из-за болезни и проведённой трепанации у артиста произошли необратимые изменения, в том числе связанные с речью и памятью.

Алексей Янин — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина, в РАМТ он служил с 2004 года. Он снялся в 34 фильмах и сериалах, в числе которых «Клуб», «Фурцева», «Дочки-матери», «Одноклассницы», «Опережая выстрел», «Сильнее судьбы» и другие.