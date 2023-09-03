Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Священный долг России, как и 80 лет назад, — дать решительный отпор и одержать победу над теми, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что уроки истории особенно важны сейчас, когда снова подняли голову те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда, в двадцатом веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе.

«Как и 80 лет назад, наш священный долг — дать им самый решительный отпор и одержать победу», — заявил Медведев, добавив, что День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны является действительно поворотной точкой в истории и особой памятной датой.

Как передавало ИА Регнум, Медведев заявил, что руководство Японии проводит курс на новую милитаризацию страны, это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он обратил внимание на то, что в Японии при поддержке кураторов из США активно расширяют военную инфраструктуру, осуществляют закупки иностранного вооружения, в том числе наступательного, отменяют ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, а также проводят войсковые учения около Курильских островов, что серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина во Владивостоке принял участие в памятном митинге, который был посвящен 78-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября, он будет называться не «День окончания Второй мировой войны», а «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Закон был принят Госдумой 20 июня и одобрен Советом Федерации 21 июня. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».