Москва, 3 сентября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Мошенники, выдавшие себя за врачей Института Склифосовского, сообщили семье актёра Алексея Янина о его смерти. Об этом жена артиста Дарья Янина и её менеджер Дарья Калимбет рассказали 2 сентября газете «Известия».

Кадр из видео Дарья Янина

По словам менеджера Яниной, семье актёра около 07:00–07:30 позвонила женщина, которая представилась старшей медсестрой Института Склифосовского.

«Эта старшая медсестра позвонила Дарье, позвонила семье Алексея, то есть его маме, папе, и сказала, что Алексей скончался», — рассказала Калимбет.

Она добавила, что Дарья Янина убедилась в том, что её муж жив, когда приехала в больницу. По факту случившегося в медучреждении проводятся внутренние проверки, родственники актёра подали заявление в полицию.

Сама Дарья Янина рассказала, что говорила по телефону с главным врачом Института Склифосовского. Он сообщил, что там «подняли всех на уши», начали полную проверку.

«Сегодня был такой же звонок ещё другим жертвам, [родственникам] такого же характера пациента», — добавила Дарья.

По её словам, мошенники успели позвонить всем членам семьи несколько раз и пытались «давать какие-то инструкции».

Алексей Янин находится в крайне тяжёлом состоянии в коме, сообщила Дарья.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября о кончине 40-летнего актёра Алексея Янина, который восемь лет назад перенёс тяжёлый инсульт, сообщили в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ). Позднее его жена Дарья заявила, что семья стала жертвой чудовищной ошибки, — Алексей жив.