Вашингтон, 3 сентября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может стать катализатором распада НАТО к 2025 году. Такой прогноз дал американский журнал The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Популистское крыло Республиканской партии покинет Киев — и поставит под угрозу самый успешный военный альянс в мире», — полагает автор материала.

Он отметил, что в таком случае США станут менее надёжным союзником для Европы, потому европейским странам нужно быть готовыми к этому.

Как передавало ИА Регнум, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший 15 августа заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, поскольку некоторые страны альянса не готовы к прямому конфликту с Москвой.

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, используя военные и невоенные средства давления на Москву. Это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями, напомнил глава государства.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Запад, накачивая Украину вооружением, разжигает конфликт и повышает угрозу столкновения ядерных держав.