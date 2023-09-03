Тайбэй, 3 сентября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Компенсацию в размере 890 тыс. тайваньских долларов (почти 28 тыс. долларов США) получит семья охранника, который умер после 42 дней непрерывной работы в городском парке. Об этом сообщило 3 сентября издание Taipei Times со ссылкой на постановление окружного суда города Гаосюн на Тайване.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Из документов суда следует, что мужчина по фамилии Сюй приступил к обязанностям по охране парка Formosa Wang Brothers 11 июня 2020 года. Спустя пять с половиной месяцев, 27 ноября, он внезапно потерял сознание на работе, а ещё через три дня умер от геморрагического инсульта.

Семья умершего через суд потребовала компенсации в размере 1,49 млн тайваньских долларов (46,7 тыс. долларов США) и указала, что до потери сознания Сюй проработал 42 дня без выходных в ночную смену. Ежедневно он работал от 10,5 до 12 часов.

Работодатель заявил в свою защиту, что дежурство Сюя длилось всего два часа в день, когда он совершал обход парка. Но суд решил, что охранник постоянно находился на рабочем месте, и всё это время считается рабочим. В судебном решении сказано, что за период с 27 октября по 25 ноября Сюй отработал 107,5 часов сверхурочно при том, что по закону максимальное время сверхурочной работы — 46 часов в месяц.

Сюй скрыл от работодателя, что страдает гипертонией, и это заболевание могло способствовать его смерти. Вместе с тем работодателю следовало учесть влияние ночных смен и продолжительного рабочего дня на здоровье людей и принять соответствующие меры, говорится в материалах суда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Китае 43-летняя женщина-врач Чжао Бянсян потеряла сознание в палате одного из пациентов после того, как проработала без перерыва 18 часов подряд. На следующий день женщина скончалась.

В Японии умерла 31-летняя журналистка, которую заставили работать сверхурочно. Политического обозревателя Миву Садо нашли мёртвой в её квартире. Перед этим ей назначили 159 часов сверхурочной работы. За месяц, предшествующий смерти, у неё было всего два выходных.