Владивосток, 3 сентября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина во Владивостоке принял участие в памятном митинге, который был посвящен 78-й годовщине окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы над Японией

Митинг состоялся около мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной, участники торжественного мероприятия возложили цветы и венки к Вечному огню мемориала, затем состоялось прохождение торжественным маршем.

Лиина отметил, что прошло 78 лет, и снова в Азиатско-Тихоокеанском регионе поднимают головы противники России, которые путём санкций и помощи нацистскому режиму Украины оказывают давление на Российскую Федерацию.

«Но мы и здесь победим», — отметил командующий.

В мероприятии приняли участие члены Военного совета Тихоокеанского флота, представители правительства края и города, ветераны Военно-морского флота, юнармейцы и воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе мероприятий в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны заявил, что руководство Японии проводит курс на новую милитаризацию страны, это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он обратил внимание на то, что в Японии при поддержке кураторов из США активно расширяют военную инфраструктуру, осуществляют закупки иностранного вооружения, в том числе наступательного, отменяют ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, а также проходят войсковые учения около Курильских островов, что серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября, он будет называться не «День окончания Второй мировой войны», а «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Закон был принят Госдумой 20 июня и одобрен Советом Федерации 21 июня. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».