Донецк, 3 сентября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины утром 3 сентября обстреляли Донецк, Зайцево и Горловку Донецкой Народной Республики из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в период с 06:15 по 07:00 по местному времени Вооружённые силы Украины выпустили в направлении упомянутых населённых пунктов 21 артиллерий снаряд.

О последствиях обстрелов и возможных жертвах или пострадавших в представительстве не сообщили.

Как передавало ИА Регнум, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Вооружённые силы Украины за 2 сентября 86 раз обстреляли территорию региона, выпустив суммарно 273 единицы различных боеприпасов из артиллерии и РСЗО.