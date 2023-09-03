Будапешт, 3 сентября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Правительство Венгрии предложило западным странам дать России гарантии безопасности, а также обещание не принимать Украину в НАТО. С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — приводит словам Гуйяша агентство MTI.

Он также подчеркнул, что венгерское правительство придерживается мнения о том, что мирные переговоры об урегулировании украинского конфликта могут быть эффективны или успешны только в случае участия США вместе с Россией и Украиной.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель Чехии в Североатлантическом альянсе Якуб Ландовский заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только при условии стабильности на границе страны. Он также напомнил о необходимости разрешения украинского конфликта мирным путём.